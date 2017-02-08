Госдума ужесточает ответственность за нарушение правил поведения болельщиков на матчах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Госдума сегодня приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Согласно сопроводительным материалам, соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ими повышаются вдвое штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения с 20-25 тыс. рублей до 40-50 тыс. рублей. При этом в качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток.

Одновременно вводится административная ответственность за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет. Прописывается, что под "грубым нарушением" понимаются действия, "создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории", а также повлекшие прекращение спортивного матча.

Также предусматривается, что грубое нарушение правил поведения болельщиков, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, наказывается штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ. При этом суд наделяется правом, с учетом длительности проживания иностранцев в России, их законопослушного поведения, семейного положения и других обстоятельств, заменять выдворение за пределы РФ административным запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет.

Как говорится в пояснительной записке, "анализ правоприменительной практики показал, что со дня вступления в силу (с 20 января 2014 года) статьи КоАП "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" по настоящее время на территории 60 субъектов РФ в период проведения спортивных мероприятий было составлено 2168 административных материалов (на футбольных матчах - 1900, на хоккейных матчах - 260, на прочих соревнованиях - 8)". Основными нарушениями стали "выбегание на поле (бросание на поле предметов) - 73; пронос и использование пиротехнических изделий - 679; нецензурная брань - 312; нахождение в пьяном виде - 828". "При этом своими действиями правонарушители создавали угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью зрителей, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования", - сообщают правительственные разработчики.