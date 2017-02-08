"Крылья Советов" подписали контракт с футболистом Мияиловичем на 3,5 года

Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардераОбщество 8 февраля, 18:00
IBU отложил решение по ужесточению наказания за допинговые нарушенияСпорт 8 февраля, 17:46
Женский чемпионат России по волейболу может пополниться клубами Азербайджана и ШвейцарииСпорт 8 февраля, 17:44
Совет по подготовке к Кубку конфедераций обсудил транспортную доступность объектов турнираСпорт 8 февраля, 17:43
Российские регионы впервые подсчитают выбросы СО2Социальная ответственность 8 февраля, 17:41
Федотов назвал странным решение о недопуске в колонии Карелии членов СПЧОбщество 8 февраля, 17:40
В Санкт-Петербурге пройдет бал для детей-сиротСоциальная ответственность 8 февраля, 17:32
Капризов тренируется в звене с Ткачевым и Голышевым перед шведским этапом ЕвротураСпорт 8 февраля, 17:26
ЦИК рассмотрит каждого кандидата в президенты, когда начнется кампанияПолитика 8 февраля, 17:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Срок контракта между самарскими "Крыльями Советов" и полузащитником сборной Сербии по футболу Срджаном Мияиловичем составляет 3,5 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.
"Крылья Советов" объявили о заключении контракта с 23-летним Мияиловичем в среду.
"Его контракт рассчитан на 3,5 года", - сообщил Шашков.
По словам собеседника агентства, клуб попытается усилить состав команды игроком в линию нападения до закрытия трансферного окна. "Мы продолжаем работу. Хотим подписать игрока в линию атаки", - сказал он.
Мияилович является воспитанником сербской "Црвены Звезды" (52 матча, 0 голов). С 2013 года и до перехода в "Крылья" полузащитник выступал за турецкий "Кайсериспор" (71, 1). Мияилович играл за молодежные сборные Сербии разных возрастов, а в основной команде дебютировал в мае 2012 года, с тех пор принял участие в пяти матчах.