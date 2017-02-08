"Крылья Советов" подписали контракт с футболистом Мияиловичем на 3,5 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Срок контракта между самарскими "Крыльями Советов" и полузащитником сборной Сербии по футболу Срджаном Мияиловичем составляет 3,5 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

"Крылья Советов" объявили о заключении контракта с 23-летним Мияиловичем в среду.

"Его контракт рассчитан на 3,5 года", - сообщил Шашков.

По словам собеседника агентства, клуб попытается усилить состав команды игроком в линию нападения до закрытия трансферного окна. "Мы продолжаем работу. Хотим подписать игрока в линию атаки", - сказал он.

Мияилович является воспитанником сербской "Црвены Звезды" (52 матча, 0 голов). С 2013 года и до перехода в "Крылья" полузащитник выступал за турецкий "Кайсериспор" (71, 1). Мияилович играл за молодежные сборные Сербии разных возрастов, а в основной команде дебютировал в мае 2012 года, с тех пор принял участие в пяти матчах.