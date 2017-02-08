Рафаэль Надаль хотел бы стать президентом футбольного "Реала"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль хотел бы стать президентом футбольного клуба "Реал". Слова спортсмена приводит газета Mundo Deportivo.

30-летний теннисист является болельщиком данной команды.

"Все знают, что я страстный футбольный фанат, - сказал Надаль. - Если вы спросите меня, хотел бы я стать президентом "Реала", я отвечу, что да, конечно. Однако сейчас у них уже есть большой руководитель Флорентино Перес".

Надаль является одним из самых титулованных теннисистов мира, он становился двукратным олимпийским чемпионом (по одному разу - в одиночном и парном разрядах), выиграл в общей сложности 14 турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. На прошедшем в январе Открытом чемпионате Австралии испанец вышел в финал турнира, где уступил швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.