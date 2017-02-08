Зимняя Универсиада-2017 в Алма-Ате объявлена закрытой

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АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин объявил зимнюю Универсиаду-2017 закрытой. Торжественная церемония закрытия соревнований проходит в Алма-Ате.
"Казахстан провел одни из самых красочных и запоминающихся Игр. Хочется отметить, что все было организованно на самом высоком уровне, мы наблюдали множество спортивных баталий на площадках Алма-Аты. Хочу поблагодарить президента Казахстана и всех людей, которые принимали участие в организации и проведении Универсиады. А сейчас официально объявляю Универсиаду в Казахстане закрытой, - сказал Матыцин.
Церемония закрытия символизировала вековые традиции Казахстана и современные тенденции развития страны. Перед зрителями выступили акробаты и музыканты в сопровождении красочного светового шоу.
Сборная России успешно выступила на прошедшей Универсиаде, досрочно гарантировав победу в общекомандном зачете. Российские юноши и девушки завоевали 71 комплект наград - 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей.
Следующая зимняя Универсиада будет проходить в Красноярске в марте 2019 года.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко