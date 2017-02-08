Газзаев считает необходимым ужесточить наказание за нарушение порядка на стадионах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ужесточение наказания в отношении болельщиков, нарушающих порядок на стадионах, является необходимой мерой, в том числе для успешного проведения в России в 2018 году чемпионата мира по футболу. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы зампредседателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.

Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Как подчеркнул Газзаев, чемпионат мира по футболу в 2018 году - это не просто масштабное спортивное событие, а национальный проект. "Необходимость его безукоризненного законодательного и организационного обеспечения очевидна", - считает парламентарий. При этом, указал он, "не все в мире были рады тому, что двадцать первый мировой футбольный форум достался России, в западной прессе началась целенаправленная кампания по дискредитации". "Одной из целей такой политики является лишение России статуса мировой спортивной державы, а также бойкот чемпионата мира по футболу", - уверен депутат.

"Поэтому предлагаемые изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях - это изменения не только, что называется, для внутреннего пользования. Это и страховка от всевозможных спекуляций в западной прессе в адрес российских болельщиков, которых демонизировали после прошедшего во Франции в 2016 году чемпионата Европы (по футболу)", - заявил политик.

По мнению парламентария, "культура боления в России сделала громадный шаг вперед". "Мы убрали насилие со стадионов. Те дни, когда матчи топовых российских команд ("Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо") становились головной болью для полиции, давно в прошлом. Налицо тенденция сделать просмотр спортивных соревнований, в особенности хоккейных и футбольных матчей, видом семейного досуга", - указал он.

Газзаев уверен, что против провокаций на стадионах должны быть применены самые жесткие меры, которые отражены в предлагаемом проекте закона. Он привел в пример суровое законодательство в Европе в отношении фанатов, нарушающих порядок на стадионах. "Убежден, что изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, необходимы. Тем самым мы даем понять и нашим болельщикам, и международной общественности: Россия рада всем, кто уважает ее законы. А провокаторы, откуда бы они ни были, будут выявлены и наказаны", - заключил Газзаев.

О законопроекте

Согласно сопроводительным материалам, поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ими повышаются вдвое штрафы за нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения с 20-25 тыс. рублей до 40-50 тыс. рублей. При этом в качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток.

Одновременно вводится административная ответственность за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет. Прописывается, что под "грубым нарушением" понимаются действия, "создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории", а также повлекшие прекращение спортивного матча.

Также предусматривается, что грубое нарушение правил поведения болельщиков, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, наказывается штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ. При этом суд наделяется правом, с учетом длительности проживания иностранцев в России, их законопослушного поведения, семейного положения и других обстоятельств, заменять выдворение за пределы РФ административным запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет.

По мнению авторов законопроекта, ужесточение штрафных санкций "будет способствовать формированию у зрителей официальных спортивных соревнований законопослушного поведения, укреплению правопорядка и общественной безопасности".