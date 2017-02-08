Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газзаев считает необходимым ужесточить наказание за нарушение порядка на стадионах

Спорт
8 февраля, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований
Поделиться
Материал из 1 страницы
Валерий Газзаев

Валерий Газзаев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ужесточение наказания в отношении болельщиков, нарушающих порядок на стадионах, является необходимой мерой, в том числе для успешного проведения в России в 2018 году чемпионата мира по футболу. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы зампредседателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.

Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Смотрите также
Файер-шоу фанатов "Локомотива"
В 2015 и 2016 гг. к уголовной ответственности привлечено 75 лидеров фанатских объединений

Как подчеркнул Газзаев, чемпионат мира по футболу в 2018 году - это не просто масштабное спортивное событие, а национальный проект. "Необходимость его безукоризненного законодательного и организационного обеспечения очевидна", - считает парламентарий. При этом, указал он, "не все в мире были рады тому, что двадцать первый мировой футбольный форум достался России, в западной прессе началась целенаправленная кампания по дискредитации". "Одной из целей такой политики является лишение России статуса мировой спортивной державы, а также бойкот чемпионата мира по футболу", - уверен депутат.

"Поэтому предлагаемые изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях - это изменения не только, что называется, для внутреннего пользования. Это и страховка от всевозможных спекуляций в западной прессе в адрес российских болельщиков, которых демонизировали после прошедшего во Франции в 2016 году чемпионата Европы (по футболу)", - заявил политик.

По мнению парламентария, "культура боления в России сделала громадный шаг вперед". "Мы убрали насилие со стадионов. Те дни, когда матчи топовых российских команд ("Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо") становились головной болью для полиции, давно в прошлом. Налицо тенденция сделать просмотр спортивных соревнований, в особенности хоккейных и футбольных матчей, видом семейного досуга", - указал он.

Газзаев уверен, что против провокаций на стадионах должны быть применены самые жесткие меры, которые отражены в предлагаемом проекте закона. Он привел в пример суровое законодательство в Европе в отношении фанатов, нарушающих порядок на стадионах. "Убежден, что изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, необходимы. Тем самым мы даем понять и нашим болельщикам, и международной общественности: Россия рада всем, кто уважает ее законы. А провокаторы, откуда бы они ни были, будут выявлены и наказаны", - заключил Газзаев.

Смотрите также
Комитет Госдумы поддержал законопроект об ответственности за правонарушения на стадионах

О законопроекте

Согласно сопроводительным материалам, поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ими повышаются вдвое штрафы за нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения с 20-25 тыс. рублей до 40-50 тыс. рублей. При этом в качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток.

Одновременно вводится административная ответственность за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет. Прописывается, что под "грубым нарушением" понимаются действия, "создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории", а также повлекшие прекращение спортивного матча.

Смотрите также
В России ужесточат наказание за хулиганство на стадионах перед ЧМ-2018

Также предусматривается, что грубое нарушение правил поведения болельщиков, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, наказывается штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ. При этом суд наделяется правом, с учетом длительности проживания иностранцев в России, их законопослушного поведения, семейного положения и других обстоятельств, заменять выдворение за пределы РФ административным запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет.

По мнению авторов законопроекта, ужесточение штрафных санкций "будет способствовать формированию у зрителей официальных спортивных соревнований законопослушного поведения, укреплению правопорядка и общественной безопасности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
2
В Москве студентка ранила одногруппника канцелярским ножом в висок
3
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
7
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя
Темы дня
Реклама