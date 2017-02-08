Красноярск получил флаг зимней Универсиады от Алма-Аты

АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов на торжественной церемонии закрытия зимней Универсиады в Алма- Ате получил флаг Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) - символа соревнований. Флаг вручил мэр Алма- Аты Бауыржан Байбек.

Следующая зимняя Универсиада будет проходить в Красноярске в марте 2019 года.

На Универсиаде-2017 сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье - сборная Южной Кореи (11, 5, 5).