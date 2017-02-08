Акбулатов уверен, что Красноярск достойно предстанет в качестве столицы Универсиады-2019

АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мэр города Красноярска Эдхам Акбулатов уверен, что город достойно предстанет в качестве столицы Универсиады 2019 года и заверил, что приложит к этому все усилия. Об этом Акбулатов заявил на закрытии Универсиады в Казахстане.

В 2019 году Россия впервые в своей истории примет зимнюю Универсиаду. До этого в стране было проведено две летние Универсиады (в 1973-м в Москве и в 2013-м в Казани). 9 ноября 2013 года на заседании исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) в Брюсселе Красноярск был единогласно выбран столицей соревнований 2019 года.

"Искренне рассчитываю, что Красноярск также достойно предстанет в качестве столицы Универсиады, мы приложим для этого все усилия. Я выражаю огромную признательность FISU, благодаря которой сбываются мечты молодых спортсменов, воспитываются новые чемпионы, молодежь нашей планеты становится ближе друг к другу. Я благодарю Алма-Ату за особую атмосферу восточного гостеприимства, яркие спортивные победы и искренние человеческие эмоции. Сильным как снежный барс, молодым как знаменитый алма-атинский апорт, ярким как узор казахского ковра - таким запомнится ваш город - столица Универсиады-2017", - сказал Акбулатов.

Сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11-8-17), третье - сборная Южной Кореи (11-5-5).