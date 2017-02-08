"Енисей" обыграл "Демир" в матче 1/8 финала Кубка Европы FIBA

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский клуб "Енисей" одержал победу над турецким "Демиром" со счетом 91:81 в первом матче 1/8 финала Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA). Встреча прошла в Красноярске.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды. Василий Заворуев, в его активе 18 очков.

Ответная игра пройдет 22 февраля.