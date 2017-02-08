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"Енисей" обыграл "Демир" в матче 1/8 финала Кубка Европы FIBA

Спорт
8 февраля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 91:81
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский клуб "Енисей" одержал победу над турецким "Демиром" со счетом 91:81 в первом матче 1/8 финала Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA). Встреча прошла в Красноярске.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды. Василий Заворуев, в его активе 18 очков.

Ответная игра пройдет 22 февраля.

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