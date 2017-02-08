Российские биатлонисты не подписывались под письмом в адрес IBU

Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардераОбщество 8 февраля, 18:00
IBU отложил решение по ужесточению наказания за допинговые нарушенияСпорт 8 февраля, 17:46
Женский чемпионат России по волейболу может пополниться клубами Азербайджана и ШвейцарииСпорт 8 февраля, 17:44
Совет по подготовке к Кубку конфедераций обсудил транспортную доступность объектов турнираСпорт 8 февраля, 17:43
Российские регионы впервые подсчитают выбросы СО2Социальная ответственность 8 февраля, 17:41
Федотов назвал странным решение о недопуске в колонии Карелии членов СПЧОбщество 8 февраля, 17:40
В Санкт-Петербурге пройдет бал для детей-сиротСоциальная ответственность 8 февраля, 17:32
Капризов тренируется в звене с Ткачевым и Голышевым перед шведским этапом ЕвротураСпорт 8 февраля, 17:26
ЦИК рассмотрит каждого кандидата в президенты, когда начнется кампанияПолитика 8 февраля, 17:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты не подписывались под письмом в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), в котором выражается обеспокоенность бездействием организации в вопросе антидопинговой работы. Это следует из документов, которые были розданы участникам внеочередного конгресса IBU, оказавшихся в распоряжении ТАСС.
Развернуть
Письмо биатлонистов в IBU
Решение о проведении внеочередного конгресса было принято исполкомом IBU в конце января в связи с требованием биатлонистов ужесточить меры борьбы с допингом.
Согласно данным, которые были представлены конгрессу, под письмом подписались 154 спортсмена, представляющих 22 страны. Кроме того, солидарность с письмом высказали 56 тренеров 21 национальной команды.
Ранее в прессе сообщалось, что российские спортсмены были в числе подписавшихся под письмом.
Вместе с тем получила подтверждение информация, что единственным подписавшимся норвежцем оказался самый титулованный биатлонист мира Уле-Эйнар Бьорндален.
В документах отмечается, что представлены данные по состоянию на 17 января.