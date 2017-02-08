Российские биатлонисты не подписывались под письмом в адрес IBU

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты не подписывались под письмом в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), в котором выражается обеспокоенность бездействием организации в вопросе антидопинговой работы. Это следует из документов, которые были розданы участникам внеочередного конгресса IBU, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

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Решение о проведении внеочередного конгресса было принято исполкомом IBU в конце января в связи с требованием биатлонистов ужесточить меры борьбы с допингом.

Согласно данным, которые были представлены конгрессу, под письмом подписались 154 спортсмена, представляющих 22 страны. Кроме того, солидарность с письмом высказали 56 тренеров 21 национальной команды.

Ранее в прессе сообщалось, что российские спортсмены были в числе подписавшихся под письмом.

Вместе с тем получила подтверждение информация, что единственным подписавшимся норвежцем оказался самый титулованный биатлонист мира Уле-Эйнар Бьорндален.

В документах отмечается, что представлены данные по состоянию на 17 января.