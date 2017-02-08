Капризов тренируется в звене с Ткачевым и Голышевым перед шведским этапом Евротура

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Кирилл Капризов тренируется в составе сборной России по хоккею в звене с Анатолием Голышевым и Владимиром Ткачевым на льду СК "Юбилейный" перед шведским этапом Евротура.

Российские хоккеисты проведут в четверг первый матч Шведских хоккейных игр против команды Финляндии. Начало встречи в 19:30 мск.

Полный состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Илья Самсонов;

"красные": Алексей Береглазов - Илья Любушкин, Голышев - Ткачев - Капризов;

"синие": Дамир Мусин - Альберт Яруллин, Сергей Шумаков - Максим Шалунов - Степан Санников;

"белые": Владислав Гавриков - Захар Арзамасцев, Алексей Кручинин - Андрей Светлаков - Максим Мамин;

"черные": Егор Рыков - Максим Осипов, Артем Федоров - Николай Прохоркин - Константин Окулов, Максим Карпов.

В тренировке не принимает участия вызванный в команду защитник магнитогорского "Металлурга" Виктор Антипин. Также на занятии отсутствует один из тренеров команды Харийс Витолиньш. Под его руководством СКА проводит сбор в Новогорске.

Тренировку сборной России могли посмотреть не только представители СМИ, но и пришедшие в "Юбилейный" болельщики.