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Капризов тренируется в звене с Ткачевым и Голышевым перед шведским этапом Евротура

Спорт
8 февраля, 17:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Российские хоккеисты проведут в четверг первый матч Шведских хоккейных игр против команды Финляндии
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© Елена Руско/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Кирилл Капризов тренируется в составе сборной России по хоккею в звене с Анатолием Голышевым и Владимиром Ткачевым на льду СК "Юбилейный" перед шведским этапом Евротура.

Российские хоккеисты проведут в четверг первый матч Шведских хоккейных игр против команды Финляндии. Начало встречи в 19:30 мск.

Полный состав команды выглядит следующим образом:

  • вратари: Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Илья Самсонов;
  • "красные": Алексей Береглазов - Илья Любушкин, Голышев - Ткачев - Капризов;
  • "синие": Дамир Мусин - Альберт Яруллин, Сергей Шумаков - Максим Шалунов - Степан Санников;
  • "белые": Владислав Гавриков - Захар Арзамасцев, Алексей Кручинин - Андрей Светлаков - Максим Мамин;
  • "черные": Егор Рыков - Максим Осипов, Артем Федоров - Николай Прохоркин - Константин Окулов, Максим Карпов.

В тренировке не принимает участия вызванный в команду защитник магнитогорского "Металлурга" Виктор Антипин. Также на занятии отсутствует один из тренеров команды Харийс Витолиньш. Под его руководством СКА проводит сбор в Новогорске.

Тренировку сборной России могли посмотреть не только представители СМИ, но и пришедшие в "Юбилейный" болельщики.

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