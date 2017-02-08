Женский чемпионат России по волейболу может пополниться клубами Азербайджана и Швейцарии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) ведет переговоры об участии двух азербайджанских и одного швейцарского клубов в чемпионате России среди женских команд. Об этом ТАСС сообщил куратор женских команд федерации Владислав Фадеев.

"Мы будем пытаться разговаривать с Азербайджаном и швейцарским клубом "Волеро" по поводу участия в нашем чемпионате. Предварительно мы уже разговаривали, официально - еще нет. О китайских клубах речи не идет", - сказал Фадеев.

"Мы посмотрели, что в чемпионате Азербайджана участвует не так много клубов. Две команды, играющие неплохо в еврокубках, могли бы принять участие в нашем чемпионате. Был разговор и с хозяином "Волеро" Ставом Якубовским, он рассматривает возможность выступления своего клуба в России. Это полезно и нам, и командам соперника, им выгодно участвовать в сильном чемпионате для подготовки игроков для национальных команд, а нам нужна конкуренция в Суперлиге", - добавил собеседник ТАСС.

Фадеев отметил, что для участия этих клубов в Суперлиге уже в следующем сезоне необходимо уладить много формальностей. "Надо понять, как клубы будут играть в своем внутреннем чемпионате, чтобы была схема попадания в европейские кубки. Система должна быть многоступенчатой и проработана до конца, только после этого можно принимать окончательное решение", - рассказал он.

Женский чемпионат России никогда не был открытым. В текущем сезоне в Суперлиге выступают десять команд.