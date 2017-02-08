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IBU обсудит с WADA ужесточение наказания за нарушение антидопинговых правил

Спорт
8 февраля, 18:13 UTC+3 ХОХФИЛЬЦЕН корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Таким образом, конгресс IBU не стал создавать прецедент, самовольно увеличивая срок дисквалификации биатлонистов
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© AP Photo/Matt Dunham

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) обсудит со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вариант ужесточения наказания спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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В австрийском Хохфильцене по инициативе биатлонистов проходит внеочередное заседание конгресса IBU, на котором поднимаются вопросы ужесточения борьбы с допингом. В частности, предлагалось увеличить до восьми лет срок дисквалификации спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, увеличить до 1 млн евро наказание для их федераций и сократить для провинившихся стран число сезонных квот на участие в Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх.

Таким образом, конгресс IBU не стал создавать прецедент, самовольно увеличивая срок дисквалификации биатлонистов, так как меру наказания за нарушение антидопинговых правил может устанавливать только WADA. Конгресс передал предложения на рассмотрения рабочей группе агентства, которая не раньше июня должна представить исполкому IBU свое заключение по данному вопросу.

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