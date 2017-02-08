ВФВ: расширение мужского чемпионата России по волейболу за счет польских клубов - утопия

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Участие иностранных клубов в чемпионате России по волейболу среди мужских команд маловероятно. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
Ранее портал Life.ru сообщил, что российский чемпионат по волейболу могут пополнить клубы из Польши.
"В российском мужском чемпионате при 14 клубах нет недостатка в командах. У поляков сильный и насыщенный чемпионат с высокой конкуренцией, поэтому вступление клубов из Польши утопично", - прокомментировал ситуацию Яременко.
В чемпионате России уже выступали иностранные клубы в период с 2011 по 2014 год - украинский "Локомотив" (Харьков), белорусские "Строитель" (Минск) и "Шахтер" (Солигорск).