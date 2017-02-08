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ВФВ: расширение мужского чемпионата России по волейболу за счет польских клубов - утопия

Спорт
8 февраля, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Генсек Всероссийской федерации волейбола заявил, что в российском первенстве нет недостатка в командах, а чемпионат Польши вполне самодостаточен
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Участие иностранных клубов в чемпионате России по волейболу среди мужских команд маловероятно. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

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Ранее портал Life.ru сообщил, что российский чемпионат по волейболу могут пополнить клубы из Польши.

"В российском мужском чемпионате при 14 клубах нет недостатка в командах. У поляков сильный и насыщенный чемпионат с высокой конкуренцией, поэтому вступление клубов из Польши утопично", - прокомментировал ситуацию Яременко.

В чемпионате России уже выступали иностранные клубы в период с 2011 по 2014 год - украинский "Локомотив" (Харьков), белорусские "Строитель" (Минск) и "Шахтер" (Солигорск).

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