Все билеты на матч Еврохоккейтура Россия - Финляндия проданы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все билеты на вынесенный матч третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр - между командами России и Финляндии проданы. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Да, будет аншлаг, и ребята об этом знают", - сказал Ротенберг.

Встреча пройдет в петербургском спорткомплексе "Юбилейный". Арена, построенная в 1967 году, дважды принимавшая чемпионат мира (2000, 2016), вмещает на данный момент около семи тысяч зрителей.