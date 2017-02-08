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Все билеты на матч Еврохоккейтура Россия - Финляндия проданы

Спорт
8 февраля, 18:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Встреча пройдет в петербургском спорткомплексе "Юбилейный"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все билеты на вынесенный матч третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр - между командами России и Финляндии проданы. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Да, будет аншлаг, и ребята об этом знают", - сказал Ротенберг.

Встреча пройдет в петербургском спорткомплексе "Юбилейный". Арена, построенная в 1967 году, дважды принимавшая чемпионат мира (2000, 2016), вмещает на данный момент около семи тысяч зрителей.

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