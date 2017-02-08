Все билеты на матч Еврохоккейтура Россия - Финляндия проданы

Свищев: IBU должен компенсировать Тюмени возможный отказ от проведения ЧМ-2021Спорт 8 февраля, 19:24
Роман Ротенберг: спонсор ФХР приглашал сборную России сыграть в ЯкутииСпорт 8 февраля, 19:17
Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в судСпорт 8 февраля, 19:07
Безлимитная и бесплатная: Госдума отменила сроки окончания приватизации жильяЭкономика и бизнес 8 февраля, 19:02
Барщевский: Навальный не может участвовать в выборах без снятия судимостиПолитика 8 февраля, 18:58
Стройка круглые сутки: как Красноярск готовится к Универсиаде-2019Спорт 8 февраля, 18:58
Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир"Экономика и бизнес 8 февраля, 18:50
Минфин не получал от нефтяных компаний пилотных проектов для НДДЭкономика и бизнес 8 февраля, 18:49
Знарок: хоккеист сборной России Антипин не тренировался из-за болезниСпорт 8 февраля, 18:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все билеты на вынесенный матч третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр - между командами России и Финляндии проданы. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
"Да, будет аншлаг, и ребята об этом знают", - сказал Ротенберг.
Встреча пройдет в петербургском спорткомплексе "Юбилейный". Арена, построенная в 1967 году, дважды принимавшая чемпионат мира (2000, 2016), вмещает на данный момент около семи тысяч зрителей.