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Знарок: хоккеист сборной России Антипин не тренировался из-за болезни

Спорт
8 февраля, 18:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам главного тренера национальной команды, все остальные игроки готовы к матчу против Финляндии
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Виктор Антипин

Виктор Антипин

© Артем Коротаев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по хоккею Виктор Антипин не принял участие в тренировке на льду СК "Юбилейный" из-за болезни. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

"Антипин немножко приболел. Надеемся, что завтра он будет готов к раскатке", - сказал Знарок.

"Все остальные отдохнувшие, у них было два дня отдыха", - добавил он.

Российские хоккеисты проведут в четверг первый матч Шведских хоккейных игр против команды Финляндии. Начало встречи в 19:30 мск.

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