Знарок: хоккеист сборной России Антипин не тренировался из-за болезни

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Знарок: хоккеист сборной России Антипин не тренировался из-за болезниСпорт 8 февраля, 18:46
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по хоккею Виктор Антипин не принял участие в тренировке на льду СК "Юбилейный" из-за болезни. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.
"Антипин немножко приболел. Надеемся, что завтра он будет готов к раскатке", - сказал Знарок.
"Все остальные отдохнувшие, у них было два дня отдыха", - добавил он.
Российские хоккеисты проведут в четверг первый матч Шведских хоккейных игр против команды Финляндии. Начало встречи в 19:30 мск.