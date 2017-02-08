Знарок: хоккеист сборной России Антипин не тренировался из-за болезни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по хоккею Виктор Антипин не принял участие в тренировке на льду СК "Юбилейный" из-за болезни. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

"Антипин немножко приболел. Надеемся, что завтра он будет готов к раскатке", - сказал Знарок.

"Все остальные отдохнувшие, у них было два дня отдыха", - добавил он.

Российские хоккеисты проведут в четверг первый матч Шведских хоккейных игр против команды Финляндии. Начало встречи в 19:30 мск.