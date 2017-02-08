Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Санников будет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх

Спорт
8 февраля, 18:41 дата обновления: 8 февраля, 19:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Ближайший матч в рамках этапа Евротура россияне проведут в санкт-петербургском СК "Юбилейный" против финнов в четверг
Поделиться
Материал из 1 страницы
Степан Санников

Степан Санников

© Артем Коротаев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Степан Санников будет капитаном сборной России на третьем этапе Евротура - Шведских хоккейных играх. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

"Санников будет капитаном команды. Его ассистентами станут Виктор Антипин и Николай Прохоркин", - сказал Знарок.

Смотрите также
Виктор Антипин
Знарок: хоккеист сборной России Антипин не тренировался из-за болезни

Сам игрок удивился, когда его назначили капитаном.

"Всех перед тренировкой собрали и сказали, что я будут капитаном. Я очень удивился, - сказал он. -  Это очень ответственно - спасибо ребятам за то, что доверили мне такое звание".

По словам Санникова, идеальным капитаном для него является Александр Бойков, выступавший за "Сибирь" с 2009 по 2011 годы. "Он очень хорошо говорил, настраивал всех", - отметил Санников.

Санников выступал на последнем чемпионате мира в Москве. "По сравнению с игрой дома на международных турнирах быстрее скорости: ты играешь на очень коротком времени, много сил уходит. Все очень быстро. После чемпионата мира больше стало уверенности в своих силах", - подчеркнул он.

Ближайший матч в рамках этапа Евротура россияне проведут в санкт-петербургском СК "Юбилейный" против финнов в четверг. Начало игры в 19:30 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
2
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
3
На юге Москвы пассажир убил водителя-частника и скрылся
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Аваков усмотрел российский след в убийстве Шеремета
6
Дизайнер с Украины напал на несовершеннолетнюю в лифте жилого дома в Москве
7
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
Темы дня
Реклама