Санников будет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Степан Санников будет капитаном сборной России на третьем этапе Евротура - Шведских хоккейных играх. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

"Санников будет капитаном команды. Его ассистентами станут Виктор Антипин и Николай Прохоркин", - сказал Знарок.

Сам игрок удивился, когда его назначили капитаном.

"Всех перед тренировкой собрали и сказали, что я будут капитаном. Я очень удивился, - сказал он. - Это очень ответственно - спасибо ребятам за то, что доверили мне такое звание".

По словам Санникова, идеальным капитаном для него является Александр Бойков, выступавший за "Сибирь" с 2009 по 2011 годы. "Он очень хорошо говорил, настраивал всех", - отметил Санников.

Санников выступал на последнем чемпионате мира в Москве. "По сравнению с игрой дома на международных турнирах быстрее скорости: ты играешь на очень коротком времени, много сил уходит. Все очень быстро. После чемпионата мира больше стало уверенности в своих силах", - подчеркнул он.

Ближайший матч в рамках этапа Евротура россияне проведут в санкт-петербургском СК "Юбилейный" против финнов в четверг. Начало игры в 19:30 мск.