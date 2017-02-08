Санников будет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Степан Санников будет капитаном сборной России на третьем этапе Евротура - Шведских хоккейных играх. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.
"Санников будет капитаном команды. Его ассистентами станут Виктор Антипин и Николай Прохоркин", - сказал Знарок.
Сам игрок удивился, когда его назначили капитаном.
"Всех перед тренировкой собрали и сказали, что я будут капитаном. Я очень удивился, - сказал он. - Это очень ответственно - спасибо ребятам за то, что доверили мне такое звание".
По словам Санникова, идеальным капитаном для него является Александр Бойков, выступавший за "Сибирь" с 2009 по 2011 годы. "Он очень хорошо говорил, настраивал всех", - отметил Санников.
Санников выступал на последнем чемпионате мира в Москве. "По сравнению с игрой дома на международных турнирах быстрее скорости: ты играешь на очень коротком времени, много сил уходит. Все очень быстро. После чемпионата мира больше стало уверенности в своих силах", - подчеркнул он.
Ближайший матч в рамках этапа Евротура россияне проведут в санкт-петербургском СК "Юбилейный" против финнов в четверг. Начало игры в 19:30 мск.