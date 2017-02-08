"Уралочка" уступила "Эджзаджибаши" в матче женской волейбольной Лиги чемпионов

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Уралочка" проиграл турецкому "Эджзаджибаши" со счетом 1-3 в домашнем матче четвертого тура группового этапа женской Лиги чемпионов.
В турнирной таблице группы D команда из Екатеринбурга занимает третье место, одержав в четырех матчах одну победу, "Эджзаджибаши" с тремя победами идет первым. В плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы.
В следующем матче "Уралочка" 22 февраля на выезде сыграет с немецким "Дрезднером".