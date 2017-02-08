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Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в суд

Спорт
8 февраля, 19:07 UTC+3
По словам президента Союза биатлонистов России, нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла
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Александр Кравцов

Александр Кравцов

© Станислав Красильников/ТАСС

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) не намерен добровольно отказываться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени и рассматривает возможность оспорить в суде решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС сообщил президент СБР Александр Кравцов.

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По итогам внеочередного конгресса IBU в Австрии было принято решение, что исполком организации обратится к СБР с предложением добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень лишится этого права автоматически.

"Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла", - сказал Кравцов.

"Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматриваем возможность обращения в суд. И речь идет не только о Спортивном арбитражном суде в Лозанне. В возникшем деле присутствует и имущественная составляющая, которая называется извлечение утраченной выгоды", - подчеркнул он.

По словам главы СБР, Тюмень потратила деньги на заявку на проведение чемпионата мира, понесла затраты на реконструкцию стадиона и подготовку к турниру. "Поэтому в споре, который возник на конгрессе, были не только этические и юридические проблемы, но и имущественные. И мы постараемся в ближайшее время совместно с серьезными адвокатами решать эти вопросы", - сказал глава СБР.

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