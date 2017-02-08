Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свищев: IBU должен компенсировать Тюмени возможный отказ от проведения ЧМ-2021

Спорт
8 февраля, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Ранее IBU на внеочередном конгрессе рекомендовал СБР отказаться от проведения мирового первенства до 24 февраля
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) должен компенсировать расходы Тюмени в случае отказа Союза биатлонистов России (СБР) от проведения в городе чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев.

Смотрите также
Александр Кравцов
Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в суд

Ранее IBU на внеочередном конгрессе рекомендовал СБР отказаться от проведения мирового первенства до 24 февраля, в ином случае Тюмень будет автоматически лишена права проведения чемпионата мира.

"Это плачевная информация, - сказал Свищев. - Вместе с отказом необходимо, чтобы были компенсированы все финансовые затраты организаторам, а также моральный ущерб всем болельщикам биатлона. Чемпионат мира был получен в конкурсе, готовились к нему, построили стадион с расчетом на Кубок мира и чемпионат мира. Это огромные, колоссальные потери, которые несут город и область".

Смотрите также
IBU предложит России отказаться от проведения ЧМ-2021 по биатлону

Решение провести внеочередной конгресс IBU принял на заседании исполнительного комитета в конце января в связи с требованием биатлонистов ужесточить борьбу с допингом. Предложения были изложены в письме, под которым подписалось 154 спортсмена. В документе, который оказался в распоряжении ТАСС, отмечается, что биатлонисты настаивали на трех пунктах: увеличить до восьми лет срок дисквалификации спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, увеличить до 1 млн евро наказание для их федераций и сократить для провинившихся стран число сезонных квот на участие в Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг ЧМ-2017 по биатлону Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
2
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
3
На юге Москвы пассажир убил водителя-частника и скрылся
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Аваков усмотрел российский след в убийстве Шеремета
6
Дизайнер с Украины напал на несовершеннолетнюю в лифте жилого дома в Москве
7
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
Темы дня
Реклама