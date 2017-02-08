Свищев: IBU должен компенсировать Тюмени возможный отказ от проведения ЧМ-2021

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) должен компенсировать расходы Тюмени в случае отказа Союза биатлонистов России (СБР) от проведения в городе чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев.

Ранее IBU на внеочередном конгрессе рекомендовал СБР отказаться от проведения мирового первенства до 24 февраля, в ином случае Тюмень будет автоматически лишена права проведения чемпионата мира.

"Это плачевная информация, - сказал Свищев. - Вместе с отказом необходимо, чтобы были компенсированы все финансовые затраты организаторам, а также моральный ущерб всем болельщикам биатлона. Чемпионат мира был получен в конкурсе, готовились к нему, построили стадион с расчетом на Кубок мира и чемпионат мира. Это огромные, колоссальные потери, которые несут город и область".

Решение провести внеочередной конгресс IBU принял на заседании исполнительного комитета в конце января в связи с требованием биатлонистов ужесточить борьбу с допингом. Предложения были изложены в письме, под которым подписалось 154 спортсмена. В документе, который оказался в распоряжении ТАСС, отмечается, что биатлонисты настаивали на трех пунктах: увеличить до восьми лет срок дисквалификации спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, увеличить до 1 млн евро наказание для их федераций и сократить для провинившихся стран число сезонных квот на участие в Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх.