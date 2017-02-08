Губернатор Тюменской области назвал нелегитимным решение IBU по ЧМ-2021

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) по чемпионату мира 2021 года в Тюмени нелегитимно. Об этом ТАСС сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

В среду конгресс IBU проголосовал против добавления в повестку вопроса о лишении Тюмени чемпионата мира 2021 года, таким образом исполком организации принял на себя ответственность обсудить этот вопрос с Союзом биатлонистов России до 24 февраля. В противном случае исполком отнимет это право в одностороннем порядке.

"Мы считаем решение нелегитимным, так как решение о проведении чемпионата мира в Тюмени принимал конгресс, а не исполком, поэтому решение может отменить только конгресс", - сказал Якушев.

Внеочередной конгресс IBU состоялся в среду в австрийском Хохфильцене.

Решение о проведении чемпионат мира 2021 года в Тюмени было принято на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября 2016 года.