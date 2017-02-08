Меньков и Федоров подали заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

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МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские легкоатлеты Александр Меньков, Алексей Федоров, Денис Лукьянов, Валентин Смирнов, Анна Булгакова и Анна Крылова подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.
"Индивидуальные заявки в IAAF подали Александр Меньков, Алексей Федоров, Денис Лукьянов, Валентин Смирнов, Анна Булгакова и Анна Крылова", - сказала Трущенкова.
Ранее с такой же просьбой в IAAF обратился 35 российских спортсменов. В их числе олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
В понедельник Cовет IAAF оставил в силе дисквалификацию ВФЛА, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. По итогам заседания право участвовать в соревнованиях получили спортсмены в возрасте до 15 лет. IAAF в ближайшие дни организует работу по сопровождению каждой заявки для участия в международных стартах официальными комментариями в отношении возможности допуска конкретного спортсмена к соревнованиям за рубежом.
Меньков имеет титул чемпионом мира 2013 года в прыжках в длину.