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Меньков и Федоров подали заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

Спорт
8 февраля, 19:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Ранее с такой же просьбой в IAAF обратились 35 российских спортсменов
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Александр Меньков

Александр Меньков

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские легкоатлеты Александр Меньков, Алексей Федоров, Денис Лукьянов, Валентин Смирнов, Анна Булгакова и Анна Крылова подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

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"Индивидуальные заявки в IAAF подали Александр Меньков, Алексей Федоров, Денис Лукьянов, Валентин Смирнов, Анна Булгакова и Анна Крылова", - сказала Трущенкова.

Ранее с такой же просьбой в IAAF обратился 35 российских спортсменов. В их числе олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

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В понедельник Cовет IAAF оставил в силе дисквалификацию ВФЛА, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. По итогам заседания право участвовать в соревнованиях получили спортсмены в возрасте до 15 лет. IAAF в ближайшие дни организует работу по сопровождению каждой заявки для участия в международных стартах официальными комментариями в отношении возможности допуска конкретного спортсмена к соревнованиям за рубежом.

Меньков имеет титул чемпионом мира 2013 года в прыжках в длину.

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