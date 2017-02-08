Рабочая группа IBU рассмотрит вопрос ужесточения наказания за допинг до сезона-2017/18

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) поручил исполкому организации создать рабочую группу, которая должна будет рассмотреть вопрос ужесточения наказания за нарушение антидопинговых правил до начала сезона-2017/18. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Внеочередной конгресс IBU прошел в среду в австрийском Хохфильцене. Его проведение инициировали биатлонисты, которые выступили с требованием ужесточить антидопинговые правила и увеличить срок дисквалификации спортсменов, пойманных на допинге.
В релизе подчеркивается, что конгресс отверг предложение об увеличении отстранения до восьми лет в связи с тем, что это противоречит кодексу Всемирного антидопингового агентства. А другие два предложения - об увеличении штрафа до 1 млн евро и сокращении числа квот на международные турниры - будут рассмотрены созданной рабочей группой. Предполагается, что предложения об изменении правил будут внесены до начала сезона-2017/18.
Что касается чемпионата мира 2021 года, то конгресс отказался вносить вопрос о лишении Тюмени права на его проведение в повестку дня. "Конгресс проголосовал против добавления в повестку дня вопроса о лишении Тюмени турнира, таким образом, исполком IBU взял на себя ответственность обсудить этот вопрос с Союзом биатлонистов России до 24 февраля", - говорится в релизе.
Как ранее пояснил ТАСС первый вице-президент IBU Виктор Майгуров, организация направит Союзу биатлонистов России (СБР) официальное письмо о необходимости отказаться от проведения турнира. При этом президент СБР Александр Кравцов заявил ТАСС, что Россия однозначно не будет добровольно отказываться от соревнований и в случае необходимости обратится в суд.