Рабочая группа IBU рассмотрит вопрос ужесточения наказания за допинг до сезона-2017/18

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) поручил исполкому организации создать рабочую группу, которая должна будет рассмотреть вопрос ужесточения наказания за нарушение антидопинговых правил до начала сезона-2017/18. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Внеочередной конгресс IBU прошел в среду в австрийском Хохфильцене. Его проведение инициировали биатлонисты, которые выступили с требованием ужесточить антидопинговые правила и увеличить срок дисквалификации спортсменов, пойманных на допинге.

В релизе подчеркивается, что конгресс отверг предложение об увеличении отстранения до восьми лет в связи с тем, что это противоречит кодексу Всемирного антидопингового агентства. А другие два предложения - об увеличении штрафа до 1 млн евро и сокращении числа квот на международные турниры - будут рассмотрены созданной рабочей группой. Предполагается, что предложения об изменении правил будут внесены до начала сезона-2017/18.

Что касается чемпионата мира 2021 года, то конгресс отказался вносить вопрос о лишении Тюмени права на его проведение в повестку дня. "Конгресс проголосовал против добавления в повестку дня вопроса о лишении Тюмени турнира, таким образом, исполком IBU взял на себя ответственность обсудить этот вопрос с Союзом биатлонистов России до 24 февраля", - говорится в релизе.

Как ранее пояснил ТАСС первый вице-президент IBU Виктор Майгуров, организация направит Союзу биатлонистов России (СБР) официальное письмо о необходимости отказаться от проведения турнира. При этом президент СБР Александр Кравцов заявил ТАСС, что Россия однозначно не будет добровольно отказываться от соревнований и в случае необходимости обратится в суд.