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Биатлонисты Логинов и Старых выступят на ЧМ без юридических ограничений

Спорт
8 февраля, 19:43 UTC+3 ХОХФИЛЬЦЕН корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Участие россиян в международных соревнованиях по ходу нынешнего сезона, который стал для них первым после возвращения в спорт, сопровождается критическими комментариями ряда биатлонистов
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Ирина Старых

Ирина Старых

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых смогут выступить на чемпионате мира без каких- либо юридических ограничений, никаких санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) не последовало. Об этом ТАСС сообщил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев.

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"Они будут участвовать в чемпионате мира, - сказал он. - Юридических ограничений на участие этих спортсменов в чемпионате мира нет".

Участие Логинова и Старых в международных соревнованиях по ходу нынешнего сезона, который стал первым для спортсменов после возвращения в спорт, сопровождается критическими комментариями ряда биатлонистов.

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Внеочередной конгресс IBU прошел в среду по инициативе биатлонистов, которые призвали организацию ужесточить борьбу с допингом. В итоге было полностью отвергнуто предложение об увеличении сроков дисквалификации спортсменов до восьми лет (по правилам Всемирного антидопингового агентства - до четырех лет). Вместе с тем требования об увеличении штрафов федерациям, чьи спортсмены уличены в нарушении антидопинговых правил, а также возможное сокращение квот таких федераций будет рассмотрено специально созданной рабочей группой.

Чемпионат мира в Хохфильцене стартует в четверг.

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