Биатлонисты Логинов и Старых выступят на ЧМ без юридических ограничений

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых смогут выступить на чемпионате мира без каких- либо юридических ограничений, никаких санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) не последовало. Об этом ТАСС сообщил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев.

"Они будут участвовать в чемпионате мира, - сказал он. - Юридических ограничений на участие этих спортсменов в чемпионате мира нет".

Участие Логинова и Старых в международных соревнованиях по ходу нынешнего сезона, который стал первым для спортсменов после возвращения в спорт, сопровождается критическими комментариями ряда биатлонистов.

Внеочередной конгресс IBU прошел в среду по инициативе биатлонистов, которые призвали организацию ужесточить борьбу с допингом. В итоге было полностью отвергнуто предложение об увеличении сроков дисквалификации спортсменов до восьми лет (по правилам Всемирного антидопингового агентства - до четырех лет). Вместе с тем требования об увеличении штрафов федерациям, чьи спортсмены уличены в нарушении антидопинговых правил, а также возможное сокращение квот таких федераций будет рассмотрено специально созданной рабочей группой.

Чемпионат мира в Хохфильцене стартует в четверг.