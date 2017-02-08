Семин: Шкулетич и Миранчук отправятся на третий сбор "Локомотива", Прудников - нет

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий Петар Шкулетич и полузащитник Алексей Миранчук отправятся на третий сбор футбольного клуба "Локомотив", а форвард Александр Прудников, находившийся в команде на просмотре, - нет. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Надеемся, что на сборе будут новички. Из основной команды поедут все, в том числе Миранчук, у него контракт до декабря, я надеюсь, что он его выполнит до конца. Будет хорошо кого-то взять в нападение, но если не успеем, будем действовать своими резервами. Шкулетич хорошо работал в молодежной команде, поэтому он поедет на сбор с основой", - сказал Семин.

"Если будет какой-то вариант, который устроит "Локомотив" и Шкулетича, то, возможно, будут какие-то изменения. Пока предложений нет", - добавил он.

Также главный тренер надеется, что к следующему сбору "Локомотива" все травмированные, в том числе полузащитник Мануэл Фернандеш, вернутся в общую группу. "Прудников не поедет на третий сбор, Амир Натхо должен поехать. Из молодых игроков поедут только Михаил Лысов и Артем Галаджан. Мы смотрели много ребят, они оставили приятное впечатление, но им нужна игровая практика, поэтому их передали в молодежный состав", - подчеркнул Семин.

Кроме того, собеседник ТАСС отметил, что новичок клуба Джефферсон Фарфан будет наигрываться на позиции нападающего. "Фарфану мы пытаемся найти новую позицию, вполне возможно, что как нападающий он будет команде полезен, если приведем его в хорошее функциональное состояние. Хороший был завершающий матч с датчанами ("Сеннерйюск", 1:0 - прим. ТАСС) на этом сборе и по качеству, и по содержанию, и по физической готовности. На следующем сборе будет уже наигрываться состав", - заключил главный тренер.

Второй зимний учебно-тренировочный сбор "Локомотива" в испанской Марбелье завершился 7 февраля. В его рамках железнодорожники провели четыре товарищеских матча. Следующий сбор команды пройдет с 11 по 23 февраля.