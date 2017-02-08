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Ротенберг: НХЛ для матчей с клубами КХЛ выставляет неприемлемые условия

Спорт
8 февраля, 19:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В последний раз клубы КХЛ и НХЛ играли друг против друга в октябре 2010 года
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Роман Ротенберг

Роман Ротенберг

© Сергей Савостьянов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на сегодняшний день выставляет неприемлемые финансовые условия по организации выставочных матчей между клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и НХЛ. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров КХЛ и заместитель председателя правления лиги Роман Ротенберг.

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В последний раз клубы КХЛ и НХЛ играли друг против друга в октябре 2010 года: СКА обыграл "Каролину" (5:3) и рижское "Динамо" уступило "Финикс Койотс" (1:3). Ранее первый президент КХЛ Александр Медведев рассказал, что клуб НХЛ "Рейнджерс" мог сыграть ряд матчей с командами КХЛ, но игры не состоялись из-за высоких финансовых запросов лиги.

"Мы предлагали неоднократно Бэттмену (Гэри Бэттмен - комиссионер НХЛ - прим. ТАСС) сыграть матч победителя КХЛ с победителем НХЛ, - сказал Ротенберг. - На сегодняшний день НХЛ выставляет такие условия, на которые мы не можем пойти. Это касается финансовых условий: есть запросы, ничем не обоснованные".

"Мы оцениваем наш продукт, защищаем свои интересы. Мы можем пойти на компромисс, если мы вкладываем "50 на 50" и также делим расходы. Но нам выставляют такую цифру, на которую мы можем построить в стране ни один каток, а не тратить деньги на пиар-акции, которые нам не выгодны", - добавил он.

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