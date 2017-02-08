Тюмень вновь будет претендовать на ЧМ-2021 по биатлону, если лишится права его проведения

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тюмень вновь подаст заявку на проведение чемпионата мира по биатлону, если лишится права на его проведение, но для этого нужно добиться восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев.

По итогам внеочередного конгресса IBU в Австрии стало известно, что исполком организации обратится к СБР с предложением добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года. В противном случае Тюмень лишится этого права автоматически. СБР считает это решение нелегитимным и может оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

"Если мы сейчас лишимся права проведения чемпионата, то у нас есть все основания выставлять свою кандидатуру на конгрессе 2018 года. Там будут выбираться столицы чемпионатов мира 2021 и 2022 годов. Мы уже прошли этот путь и знаем, как это, поэтому не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы завоевать это право. Но 2021 год является предпочтительным", - сказал Якушев.

"При этом надо быть до конца откровенными. То, что РУСАДА потеряло свою аккредитацию во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), - серьезное ограничение, которое сказывается на проведении чемпионата мира. Пока РУСАДА не будет восстановлено, с проведением в России чемпионатов мира по всем видам спорта будут проблемы. Поэтому если до следующего конгресса РУСАДА не будет восстановлено, оснований на проведение чемпионата мира у нас не будет", - отметил он.

Губернатор Тюменской области подчеркнул, что решение исполкома IBU не имеет юридической силы, поскольку подобные санкции может применять только конгресс. "В соответствии с конституцией IBU должен был быть собран специальный конгресс в заранее установленные сроки и с заранее оговоренной повесткой, в которой был бы пункт о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира. Я больше чем уверен, что в таких условиях решение было бы принято в наше пользу", - сказал Якушев.