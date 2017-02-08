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Ротенберг: НХЛ может заблокировать решение "Вашингтона" отпустить Овечкина на ОИ-2018

Спорт
8 февраля, 20:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам первого вице-президента ФХР, такие решения принимает лига
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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Molly Riley

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) может заблокировать решение "Вашингтона" отпустить российского форварда Александра Овечкина на Олимпиаду 2018 года в южнокорейский Пхенчхан. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров Континентальной хоккейной лиги и заместитель председателя правления лиги Роман Ротенберг.

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Ранее владелец "Вашингтона" Тед Леонсис сообщил, что отпустит всех своих игроков, которых позовут на Олимпиаду, независимо от решения НХЛ по поводу участия хоккеистов лиги в Играх. Решение по вопросу участия игроков из-за океана в Олимпиаде, скорее всего, будет принято в марте, когда НХЛ начнет составлять календарь на следующий сезон.

"С учетом моего опыта, все решения принимает лига. Даже если клуб отпустит Овечкина, лига может очень легко заблокировать это решение, - сказал Ротенберг. - Она все решает".

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