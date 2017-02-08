Ротенберг: НХЛ может заблокировать решение "Вашингтона" отпустить Овечкина на ОИ-2018

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) может заблокировать решение "Вашингтона" отпустить российского форварда Александра Овечкина на Олимпиаду 2018 года в южнокорейский Пхенчхан. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров Континентальной хоккейной лиги и заместитель председателя правления лиги Роман Ротенберг.
Ранее владелец "Вашингтона" Тед Леонсис сообщил, что отпустит всех своих игроков, которых позовут на Олимпиаду, независимо от решения НХЛ по поводу участия хоккеистов лиги в Играх. Решение по вопросу участия игроков из-за океана в Олимпиаде, скорее всего, будет принято в марте, когда НХЛ начнет составлять календарь на следующий сезон.
"С учетом моего опыта, все решения принимает лига. Даже если клуб отпустит Овечкина, лига может очень легко заблокировать это решение, - сказал Ротенберг. - Она все решает".