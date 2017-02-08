Волейболистки казанского "Динамо" победили "Единство" в матче 1/8 финала Кубка EKB

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Волейболистки казанского "Динамо" одержали победу над боснийским клубом "Единство" в первом матче 1/8 финала Кубка EKB.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3-0. Ответная встреча пройдет 22 февраля.

В четвертьфинале победитель этой пары сыграет с победителем противостояния между украинским "Химиком" и сербской "Визурой".