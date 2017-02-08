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Волейболистки казанского "Динамо" победили "Единство" в матче 1/8 финала Кубка EKB

Спорт
8 февраля, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3-0
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Волейболистки казанского "Динамо" одержали победу над боснийским клубом "Единство" в первом матче 1/8 финала Кубка EKB.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3-0. Ответная встреча пройдет 22 февраля.

В четвертьфинале победитель этой пары сыграет с победителем противостояния между украинским "Химиком" и сербской "Визурой".

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