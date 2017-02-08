Мэр Красноярска: получив флаг Универсиады, открыли заключительный этап подготовки к Играм

АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Красноярск, получив флаг Универсиады, вступил в заключительную фазу подготовки к зимним Всемирным студенческим играм 2019 года. Об этом заявил ТАСС мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

Акбулатов в среду вечером на торжественной церемонии закрытия зимней Универсиады в Алма-Ате получил флаг Международной федерации студенческого спорта - символа соревнований. Флаг вручил мэр Алма-Аты Бауыржан Байбек.

"C получением флага Универсиады начинается заключительный этап подготовки к этим Играм, - отметил Акбулатов. - У нас есть еще два года, за которые необходимо завершить строительство всех спортивных сооружений и иных объектов, которые должны быть возведены к Универсиаде. Речь идет об университетском кампусе, автомобильных магистралях и т.д.".

Собеседник агентства считает, что для Красноярска проведение Универсиады - более важное событие, чем для Алма- Аты. "Алма-Ата была многие годы столицей союзной республики и воплотилась в гармоничный по развитию город еще в период Советской власти, - отметил Акбулатов. - А город Красноярск всегда ощущал определенный дефицит в области развития спорта и других социальный направлений. Поэтому нам очень нужна Универсиада, и за оставшиеся два года нужно реализовать то, что мы задумали".

"Будет очень сложно, и нам нужно как следует потрудиться. Просто так, по инерции, эти задачи не решить. Все реализуемо, и мы обязательно это сделаем", - подытожил мэр Красноярска.

29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.