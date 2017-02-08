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Хоккеист Капризов намерен закрепиться в сборной, прежде чем думать об ОИ

Спорт
8 февраля, 20:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Лучший бомбардир и лучший игрок последнего молодежного чемпионата мира Капризов впервые получил вызов в главную команду страны
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Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

© Артем Коротаев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов считает, что нужно сначала закрепиться в составе национальной команды, прежде чем думать об участии в Олимпийских играх. Такое мнение он высказал журналистам.

Лучший бомбардир и лучший игрок последнего молодежного чемпионата мира Капризов впервые получил вызов в главную команду страны.

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"Волнение чуть-чуть присутствует - первая сборная есть первая сборная. Здесь другой уровень, другие игроки, с главным тренером пообщался во время тренировки, - сказал Капризов. - Что касается поездки на Олимпиаду, то надо, конечно, пользоваться такими шансами. Но надо сначала попасть в состав, а потом думать о другом".

По словам Капризова, он не намерен беречь себя в играх за сборную России, ввиду того, что его клуб "Салават Юлаев" проведет два матча в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, от которых зависит попадание в плей-офф. "Надо играть, как играешь, показывать свой хоккей. Будешь бояться - еще больше прилетит", - отметил он.

Матч Россия - Финляндия состоится 9 февраля в Санкт- Петербурге. Начало - в 19:30 мск.

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