Хоккеист Капризов намерен закрепиться в сборной, прежде чем думать об ОИ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов считает, что нужно сначала закрепиться в составе национальной команды, прежде чем думать об участии в Олимпийских играх. Такое мнение он высказал журналистам.
Лучший бомбардир и лучший игрок последнего молодежного чемпионата мира Капризов впервые получил вызов в главную команду страны.
"Волнение чуть-чуть присутствует - первая сборная есть первая сборная. Здесь другой уровень, другие игроки, с главным тренером пообщался во время тренировки, - сказал Капризов. - Что касается поездки на Олимпиаду, то надо, конечно, пользоваться такими шансами. Но надо сначала попасть в состав, а потом думать о другом".
По словам Капризова, он не намерен беречь себя в играх за сборную России, ввиду того, что его клуб "Салават Юлаев" проведет два матча в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, от которых зависит попадание в плей-офф. "Надо играть, как играешь, показывать свой хоккей. Будешь бояться - еще больше прилетит", - отметил он.
Матч Россия - Финляндия состоится 9 февраля в Санкт- Петербурге. Начало - в 19:30 мск.