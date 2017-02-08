Ткачев: российские хоккеисты должны сыграть с финнами агрессивно и дисциплинированно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России должны сыграть с финнами агрессивно, дисциплинированно и реализовывать свои моменты. Такое мнение журналистам высказал нападающий россиян Владимир Ткачев.

Сборная России в вынесенном матче третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр - сыграет в четверг с финнами в Санкт-Петербурге.

"Финны - это всегда организованная команда, хорошо играющая в пас, катается, прессингует. С ней надо играть агрессивно, дисциплинированно, реализовать свои моменты", - сказал он.

Ткачев на тренировке сборной в СК "Юбилейный", где пройдет матч, тренировался в тройке с дебютантом команды Кириллом Капризовым и Анатолием Голышевым.

"От нас ждут только побед, настрой не меняется от того, с кем играть. Мы стараемся найти общий язык с ребятами, с которыми играем в пятерке, учитывая, что времени достаточно мало", - отметил Ткачев.