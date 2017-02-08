Волейболистки "Енисея" обыграли "Каштелу" и вышли в четвертьфинал Кубка вызова ЕКВ

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский женский волейбольный клуб "Енисей" одержал победу над хорватской "Каштелой" в ответном матче 1/8 финала Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).
Встреча, прошедшая в Хорватии, завершилась со счетом 3-0. Первый матч закончился с тем же счетом в пользу красноярской команды.
Соперник "Енисея" по четвертьфиналу определится позднее.