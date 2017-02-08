Баскетболисты "Химок" проиграли "Баварии" в заключительном матче топ-16 Еврокубка

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Химки" проиграл немецкой "Баварии" со счетом 74:96 в овертайме домашнего матча заключительного шестого тура группы F топ-16 Еврокубка.

Самым результативным игроком в составе россиян стал Алексей Швед, в активе которого 31 очко. "Химки" заняли второе место в турнирной таблице, одержав четыре победы в шести встречах, и вышли в плей-офф.

В другом матче "Нижний Новгород" на своей площадке уступил израильскому "Хапоэлю" со счетом 69:79. Нижегородцы заняли четвертое место в таблице группы G, одержав одну победу в шести играх, и завершили выступление на турнире.

Четвертьфинальные встречи Еврокубка пройдут 28 февраля и 8 марта.