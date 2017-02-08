Баскетболистки курского "Динамо" одержали 12-ю победу подряд в Евролиге

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский женский баскетбольный клуб "Динамо" (Курск) одержал победу над чешской "Прагой" со счетом 73:49 в гостевом матче 12-го тура Евролиги.

Для "Динамо" эта победа стала 12-й подряд в турнире. C 24 очками российский клуб возглавляет турнирную таблицу группы А.

В следующем матче 15 февраля баскетболистки "Динамо" дома сыграют с итальянским "Скио".

Евролига среди женских команд проводится европейским филиалом Международной федерации баскетбола, в турнире принимают участие сильнейшие команды главных национальных лиг Старого Света.