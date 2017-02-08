Бабиков выступил знаменосцем сборной России на церемонии открытия ЧМ по биатлону

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Антон Бабиков выступил в качестве знаменосца сборной России на церемонии открытия чемпионате мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцене. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

На церемонии открытия турнира прошел парад национальных сборных. Российский флаг нес в руках Бабиков. Он был знаменосцем российской сборной и на прошлогоднем чемпионате мира, который состоялся в норвежском Хольменколлене.

В нынешнем сезоне Бабиков становился победителем гонки преследования на этапе Куба мира в шведском Эстерсунде.

Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене пройдет с 9 по 19 февраля.