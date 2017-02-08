Бабиков выступил знаменосцем сборной России на церемонии открытия ЧМ по биатлону

Владельцы "ФосАгро" продадут до 5% акций компании консорциуму суверенных фондовЭкономика и бизнес 8 февраля, 23:55
"Манчестер Юнайтед" занял первое место по числу проданных футболок в 2016 годуСпорт 8 февраля, 23:54
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-году жизниСпорт 8 февраля, 23:48
Бабиков выступил знаменосцем сборной России на церемонии открытия ЧМ по биатлонуСпорт 8 февраля, 23:08
Нелегитимное принуждение: Тюмень рискует потерять ЧМ-2021 по биатлонуСпорт 8 февраля, 22:41
В Белом доме не комментируют идею ограничить возможность Трампа снять санкции с РФМеждународная панорама 8 февраля, 22:39
Баскетболисты "Зенита" проиграли "Летувосу Ритасу" в последнем матче топ-16 Кубка ЕвропыСпорт 8 февраля, 22:26
Бессеберг: IBU предложил России отказаться от ЧМ из-за угрозы несоответствия кодексу WADAСпорт 8 февраля, 22:18
Баскетболисты "Химок" проиграли "Баварии" в заключительном матче топ-16 ЕврокубкаСпорт 8 февраля, 21:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Антон Бабиков выступил в качестве знаменосца сборной России на церемонии открытия чемпионате мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцене. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.
На церемонии открытия турнира прошел парад национальных сборных. Российский флаг нес в руках Бабиков. Он был знаменосцем российской сборной и на прошлогоднем чемпионате мира, который состоялся в норвежском Хольменколлене.
В нынешнем сезоне Бабиков становился победителем гонки преследования на этапе Куба мира в шведском Эстерсунде.
Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене пройдет с 9 по 19 февраля.