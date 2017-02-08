Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-году жизни

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший вратарь донецкого футбольного клуба "Шахтер" и киевского "Динамо" Виктор Чанов скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает издание "Гордон".
О причинах смерти известного в прошлом футболиста не сообщается.
Чанов является трехкратным чемпионом СССР (1985, 1986, 1990), пятикратным обладателем Кубка СССР (1980, 1982, 1985, 1987, 1990). В 1986 году в составе киевского "Динамо" становился победителем Кубка обладателей кубков и был награжден призом "Вратарь года" в СССР. В 1988 году в вместе со сборной СССР дошел до финала чемпионата, также участвовал в чемпионате мира 1986 года. За сборную СССР провел 21 игру, пропустив восемь мячей.
С 1995 года начал тренерскую карьеру. Работал в киевских клубах ЦСКА-"Борисфен" и "Динамо".