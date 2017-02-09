Шведский этап еврохоккейтура стартует в четверг в Гетеборге и Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Третий этап Евротура, Шведские хоккейные игры, пройдут с 9 по 12 февраля в Гетеборге. Сборная России проведет свой первый матч на турнире против команды Финляндии в Санкт-Петербурге, в спорткомплексе "Юбилейный".

По сравнению с Кубком Первого канала, тренерский штаб российской команды, как и на первом этапе Евротура, сделал акцент на просмотре резерва. На предстоящий этап главный тренер команды Олег Знарок вызвал сразу восемь новичков. Тремя из них являются герои завершившегося в прошлом месяце молодежного чемпионата мира вратарь Илья Самсонов, нападающий Кирилл Капризов и защитник Егор Рыков, которые стали бронзовыми призерами турнира.

Самсонов вошел на том мировом первенстве в символическую сборную и теперь попытается составить конкуренцию Илье Сорокину и Игорю Шестеркину. Долго ждали появление в национальной команде и Капризова, который на том же молодежном чемпионате мира стал лучшим бомбардиром, был признан лучшим нападающим и вошел в символическую сборную турнира. Немаловажно и то, что юный Капризов является одним из лучших бомбардиров в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге своего "Салавата Юлаева", который впервые за свою историю участия в чемпионате лиги может не попасть в плей-офф.

В обороне новичками команды являются Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), которого тренеры хотели вызвать еще на Кубок Первого канала и Дамир Мусин из "Ак Барса". В атаке, помимо Капризова, впервые вызов в сборную получили Алексей Кручинин ("Трактор"), который только в конце января вернулся в строй после травмы, а также столичные динамовец Артем Федоров и армеец Максим Мамин.

Обращает на себя внимание присутствие сразу четырех игроков новосибирской "Сибири", которая сейчас также бьется за то, чтобы попасть в плей-офф КХЛ. Вызов в национальную команду получили четыре форварда: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников и Константин Окулов. Определенный опыт игр за сборную есть у первых трех, которые, скорее всего, проведут весь турнир в одном звене, а Санников решением тренерского штаба назначен капитаном команды. Его ассистентами стали защитник Виктор Антипин из "Магнитки" и форвард СКА Николай Прохоркин.

После матча с финнами россияне переберутся в Гетеборг, где в субботу сыграют с хозяевами этапа Евротура, а в воскресенье - со шведами. Все матчи пройдут на арене "Скандинавиум". В общем зачете Евротура россияне пока уверенно лидируют, имея 15 очков. На шесть баллов от них отстают чехи. По шесть очков у шведов и финнов. Победителями двух первых этапов стали сборные России (в ноябре в Хельсинки) и Швеции (в декабре на Кубке Первого канала в Москве).