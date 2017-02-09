Чемпионат мира по конькобежному спорту стартует в олимпийском Канныне

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях стартует в четверг в олимпийском Канныне (Южная Корея). Сборная России выступит на мировом первенстве без своего лидера - спринтера Павла Кулижникова.

Турнир на олимпийской арене Каннына, где через год пройдут конькобежные соревнования зимних Игр, открывают серию чемпионатов мира нынешнего сезона. 25-26 февраля в канадском Калгари пройдет первенство спринтеров, 4-5 марта в норвежском Хамаре - чемпионат мира в многоборье.

Год назад на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Херенвене (Нидерланды) Павел Кулижников одержал победы на своих любимых дистанциях 500 и 1000 м, однако в нынешнем сезоне из-за травмы пропустил январский чемпионат Европы в том же Херенвене, и тренеры сборной решили освободить его от участия в турнире в Канныне. Скорее всего, Кулижников пропустит и спринтерский чемпионат мира в Калгари. Выступив на трех стартовых этапах Кубка мира, Кулижников сумел победить лишь на дистанции 500 м в китайском Харбине в середине ноября.

В отсутствие Кулижникова успешно выступает другой российский спринтер - Руслан Мурашов, который в конце января выиграл 500-метровку на этапе в Берлине. Тогда как чемпион мира Денис Юсков в начале декабря стал первым на 1500 м на этапе в казахстанской Астане, показав лучший результат на этой дистанции и на январском чемпионате Европы в Херенвене.

Помимо Мурашова и Юскова, в Канныне в составе сборной России выступят Алексей Есин, Артем Кузнецов, Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Данил Синицин, Данила Семериков, Анна Юракова, Ольга Граф, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Надежда Асеева, Екатерина Лобышева и Екатерина Шихова. Запасной стала Елизавета Казелина.

14 олимпийских видов

На чемпионате мира будут разыграны 14 комплектов медалей в олимпийских дисциплинах - на дистанциях 500, 1000, 1500 и 5000 м у мужчин и женщин, а также 10 000 м у мужчин и 3000 м - у женщин. Кроме того, состоятся командные гонки преследования и гонки с масс-старта. Завершится турнир 12 февраля.

Предстоящий турнир, как и конькобежные соревнования зимних Игр в феврале 2018 года, пройдут на арене "Олимпийский овал" в Канныне, которая была открыта лишь в январе нынешнего года. Чемпионат мира на отдельных дистанциях станет первой проверкой нового спортивного сооружения. Каннын - курортный город на берегу Японского моря, расположенный в 30 км от высокогорного Пхенчхана, являющегося столицей Олимпийских игр. Через год в Канныне пройдут соревнования по конькобежному спорту, хоккею, фигурному катанию, шорт-треку и керлингу.

Первый чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях прошел в 1996 году в Хамаре. Турниры проходят ежегодно, кроме олимпийских сезонов, а в последние 15 лет эти соревнования носят статус предолимпийских - в 2013 году первенство прошло в Сочи, ранее его принимали Солт-Лейк-Сити, Турин и Ванкувер.

В прошлом году чемпионат мира состоялся в подмосковной Коломне, где две золотые медали завоевал Кулижников (опередив на 500-метровке Мурашова, а на 1000 м - Юскова), а на дистанции 1500 м победил Денис Юсков. На счету женской сборной России - третье место в командной гонке, где Граф, Казелина и Воронина уступили соперницам из Нидерландов и Японии.

Самым титулованным конькобежцем в истории чемпионатов мира на отдельных дистанциях являются Свен Крамер из Нидерландов - 17 золотых медалей. Год назад Крамер победил в Коломне на дистанциях 5000 и 10 000 м, став месяц назад чемпионом Европы в многоборье. У женщин по 12 титулов имеют немка Анни Фризингер, которая уже завершила карьеру, и чешка Мартина Сабликова, которая, как и Крамер, специализируется на длинных дистанциях. В Коломне ей не было равных на дистанциях 3000 и 5000 м, а на чемпионате Европы в Херенвене она уступила в общем зачете лишь Ирене Вюст из Нидерландов.