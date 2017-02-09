Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Алавес" сыграет с "Барселоной" в финале Кубка Испании по футболу сезона-2016/17

Спорт
9 февраля, 1:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В полуфинале "Алавес" по сумме двух матчей победил "Сельту"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболист "Алавеса" Маркос Льоренте против полузащитника "Сельты" Неманьи Радои (слева направо)

Футболист "Алавеса" Маркос Льоренте против полузащитника "Сельты" Неманьи Радои (слева направо)

© EPA/ADRIAN RUIZ DE DE HIERRO

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Алавес" обыграл "Сельту" со счетом 1:0 во втором матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу и впервые в истории вышел в финал турнира.

Смотрите также
Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро промахивается с 11-метровой отметки
"Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" и вышла в финал Кубка Испании

Единственный гол в матче забил Эдгар Мендес на 82-й минуте. Первый матч в Виго завершился безголевой ничьей.

Накануне футболисты "Барселоны" в 39-й раз в истории вышли в финал Кубка Испании, обыграв по сумме двух матчей "Атлетико" (2:1 в гостях, 1:1 дома).

Решающий матч турнира сезона-2016/17 состоится 27 мая. Арена, на которой состоится финал Кубка Испании, будет определена позднее.

Барселона" является самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу - 28 трофеев. Последний титул "Барселона" завоевала в прошлом розыгрыше, переиграв в финале Кубка Испании сезона-2015/16 "Севилью" со счетом 2:0 в дополнительное время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
2
Продовольственные карточки позволят покупать любые российские продукты питания
3
Кировская прокуратура пресекла выдачу краткосрочных займов под 2379% годовых
4
Уголовное дело возбуждено по факту убийства таксиста на юге Москвы
5
"Битву экстрасенсов" признали самой антинаучной передачей
6
Израиль нанес удар по сирийской позиции на Голанах в ответ на танковый выстрел
7
В Сенат США внесен законопроект о необходимости одобрения Конгрессом снятия санкций с РФ
Темы дня
Реклама