"Алавес" сыграет с "Барселоной" в финале Кубка Испании по футболу сезона-2016/17

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Алавес" обыграл "Сельту" со счетом 1:0 во втором матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу и впервые в истории вышел в финал турнира.
Единственный гол в матче забил Эдгар Мендес на 82-й минуте. Первый матч в Виго завершился безголевой ничьей.
Накануне футболисты "Барселоны" в 39-й раз в истории вышли в финал Кубка Испании, обыграв по сумме двух матчей "Атлетико" (2:1 в гостях, 1:1 дома).
Решающий матч турнира сезона-2016/17 состоится 27 мая. Арена, на которой состоится финал Кубка Испании, будет определена позднее.
Барселона" является самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу - 28 трофеев. Последний титул "Барселона" завоевала в прошлом розыгрыше, переиграв в финале Кубка Испании сезона-2015/16 "Севилью" со счетом 2:0 в дополнительное время.