Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в Нью-Йорке

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НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Российский боксер Александр Поветкин во время разбирательства в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк отверг обвинения в употреблении мельдония после того, как это вещество было запрещено. Об этом сообщил в среду корр. ТАСС, присутствовавший в зале суда.
Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане, в гористой местности. При этом, Поветкин подчеркнул, что ни разу не употреблял мельдоний после 1 января 2016 года, когда вступил в силу обновленный список запрещенных субстанций и методов Всемирного антидопингового агентства (WADA). На соответствующий вопрос адвоката россиянин коротко ответил: "Нет".
В Нью-Йорке продолжается судебное разбирательство между Поветкиным и американским боксером Деонтеем Уайлдером, а также их промоутерскими компаниями. Американская сторона обвиняет россиянина в употреблении мельдония и нарушении условий проведения боя, она добивается выплаты порядка $5 млн. Поветкин отвергает данные обвинения, он подал против американца ответный иск, потребовав $34,5 млн за ущерб репутации и срыв боя.