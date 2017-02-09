Капитан школьной хоккейной команды в США скончался после обморока во время матча

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Капитан хоккейной команды старшей школы Спрингфилда (округ Монтгомери, Пенсильвания) Ник Бонд скончался в возрасте 18 лет после обморока, который случился во время матча. Об этом сообщает портал Рhilly.com.
Во время хоккейного матча в воскресенье Бонд почувствовал боль в голове, после чего обратился к тренеру, который является его отцом, с просьбой покинуть каток. Юноша, уходя с ледовой арены Уиссахиконского хоккейного центра в Филадельфии, потерял сознание и упал в обморок. Спортсмен был доставлен в медицинский центр Эйнштейна, где хирурги провели операцию с целью снять внутричерепное давление в голове хоккеиста. В понедельник Бонд скончался в возрасте 18 лет, а его смерть была признана несчастным случаем.
Медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Бонда стали осложнения от черепно-мозговой травмы, полученной в результате удара тупого предмета. Родители хоккеиста рассказали, что не видели у сына каких-либо травм головы, о которых он также не упоминал.
Hockey player from Springfield High (Montgomery County) dies from head trauma: https://t.co/HGKgNyn3Mb RIP, Nick Bond. pic.twitter.com/afm3Bky9to— Rick O'Brien (@ozoneinq) 8 февраля 2017 г.