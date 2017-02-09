Хоккеистка из ОАЭ провела тренировку с Овечкиным и клубом НХЛ "Вашингтон"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Хоккеистка из ОАЭ Фатима Аль-Али приняла участие в тренировке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" в рамках социальной программы "Хоккей для всех". Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

27-летняя Аль-Али, которая выступает за женскую сборную ОАЭ по хоккею, прибыла в Вашингтон из Абу-Даби в воскресенье, а в среду приняла участие в тренировке "Вашингтона". Спортсменка, которая занимается хоккеем с 2010 года, показала свои навыки владения шайбой, она также наносила броски по воротам с передач россиянина Александра Овечкина. Клюшку для тренировки девушке предоставил американский форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши, а после занятий на льду Овечкин подарил ей и свою клюшку.

.@FatimaAl_Ali held her own at #Caps practice. Here's a glimpse with more at 6 on CSN https://t.co/S3ZDJT0bIW #HockeyIsForEveryone pic.twitter.com/hgP4Ej5oOF — CSN Capitals (@CSNCapitals) 8 февраля 2017 г.

"Я потеряла дар речи, мои руки и ноги дрожали, когда смотрела на площадку, но как только мы начали общаться, то я сразу успокоилась. Я очень рада, надеюсь, что мой опыт вдохновит многих людей на преодоление различных жизненных барьеров. Я начала играть в хоккей шесть лет назад, а теперь не верю, что со мной это происходит", - сказала Аль- Али.

В свою очередь, Овечкин рассказал, что визит хоккеистки может увеличить интерес к хоккею в стране Ближнего Востока. "В разговоре с ней я выразил надежду, что она сможет привлечь больше интереса к хоккею в своей стране. Возможно, что это будет новая лига, ведь она встретила тут некоторых важных людей", - улыбаясь рассказал Овечкин.

В рамках программы девушка также проведет символическое вбрасывание на матче регулярного чемпионата между "Вашингтоном" и "Детройтом", который состоится в ночь на пятницу.