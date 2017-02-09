Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеистка из ОАЭ провела тренировку с Овечкиным и клубом НХЛ "Вашингтон"

Спорт
9 февраля, 4:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
После тренировки российский капитан "Вашингтона" подарил Фатиме Аль-Али свою клюшку
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Хоккеистка из ОАЭ Фатима Аль-Али приняла участие в тренировке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" в рамках социальной программы "Хоккей для всех". Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

27-летняя Аль-Али, которая выступает за женскую сборную ОАЭ по хоккею, прибыла в Вашингтон из Абу-Даби в воскресенье, а в среду приняла участие в тренировке "Вашингтона". Спортсменка, которая занимается хоккеем с 2010 года, показала свои навыки владения шайбой, она также наносила броски по воротам с передач россиянина Александра Овечкина. Клюшку для тренировки девушке предоставил американский форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши, а после занятий на льду Овечкин подарил ей и свою клюшку.

"Я потеряла дар речи, мои руки и ноги дрожали, когда смотрела на площадку, но как только мы начали общаться, то я сразу успокоилась. Я очень рада, надеюсь, что мой опыт вдохновит многих людей на преодоление различных жизненных барьеров. Я начала играть в хоккей шесть лет назад, а теперь не верю, что со мной это происходит", - сказала Аль- Али.

В свою очередь, Овечкин рассказал, что визит хоккеистки может увеличить интерес к хоккею в стране Ближнего Востока. "В разговоре с ней я выразил надежду, что она сможет привлечь больше интереса к хоккею в своей стране. Возможно, что это будет новая лига, ведь она встретила тут некоторых важных людей", - улыбаясь рассказал Овечкин.

В рамках программы девушка также проведет символическое вбрасывание на матче регулярного чемпионата между "Вашингтоном" и "Детройтом", который состоится в ночь на пятницу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
ABC: в США расследуют опасное сближение президентского борта с другим самолетом
3
СМИ: в Египте расследуют обвинения в обстреле Эйлата с территории АРЕ
4
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
5
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
6
ЦБ отозвал лицензию у красноярского АКБ "Енисей"
7
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Темы дня
Реклама