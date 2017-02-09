"Кливленд" обыграл "Индиану" в матче НБА, Джеймс набрал 25 очков

"Кливленд" обыграл "Индиану" в матче НБА, Джеймс набрал 25 очковСпорт 9 февраля, 5:47
Военные РФ за сутки оказали помощь 4,1 тыс. жителей СирииПолитика 9 февраля, 5:27
В США на певицу Бейонсе подали в суд, требуя $26 млн за нарушение авторских правКультура 9 февраля, 5:06
"Известия": Мантуров выступает за поддержку компаний при из переходе на новые технологииЭкономика и бизнес 9 февраля, 4:57
ЦБ отозвал лицензию у красноярского АКБ "Енисей"Экономика и бизнес 9 февраля, 4:56
Хоккеистка из ОАЭ провела тренировку с Овечкиным и клубом НХЛ "Вашингтон"Спорт 9 февраля, 4:42
Флагман ТОФ "Варяг" условно уничтожил высокоскоростные цели в стратосфереАрмия и ОПК 9 февраля, 4:42
Сенат Конгресса США утвердил Джеффа Сешнса на посту главы Минюста СШАМеждународная панорама 9 февраля, 3:46
Выдвиженец Трампа в Верховный суд раскритиковал слова президента о судебной системеМеждународная панорама 9 февраля, 3:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" обыграл "Индиану" со счетом 132:117 в гостевом матче регулярного чемпионата, лидеры "Кливленда" Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг набрали 54 очка на двоих.
Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты "Кливленда" Ирвинг и Кайл Корвер, набравшие по 29 очков. В активе Джеймса 25 очков, 9 результативных передач и 6 подборов. У проигравших самым результативным стал Си Джей Майлз (23).
"Кливленд" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 34-ю победу в 51 матче. "Кливленд" прервал 7-матчевую серию побед "Индианы", которая идет на шестой строчке на Востоке, имея в активе 25 побед после 52 игр. В следующем матче 10 февраля "Кливленд" на выезде сыграет против "Оклахомы", 11 февраля "Индиана" также в гостях встретится с "Вашингтоном".
В параллельном матче "Филадельфия" дома проиграла "Сан- Антонио" со счетом 103:111.