"Кливленд" обыграл "Индиану" в матче НБА, Джеймс набрал 25 очков

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" обыграл "Индиану" со счетом 132:117 в гостевом матче регулярного чемпионата, лидеры "Кливленда" Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг набрали 54 очка на двоих.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты "Кливленда" Ирвинг и Кайл Корвер, набравшие по 29 очков. В активе Джеймса 25 очков, 9 результативных передач и 6 подборов. У проигравших самым результативным стал Си Джей Майлз (23).

"Кливленд" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 34-ю победу в 51 матче. "Кливленд" прервал 7-матчевую серию побед "Индианы", которая идет на шестой строчке на Востоке, имея в активе 25 побед после 52 игр. В следующем матче 10 февраля "Кливленд" на выезде сыграет против "Оклахомы", 11 февраля "Индиана" также в гостях встретится с "Вашингтоном".

В параллельном матче "Филадельфия" дома проиграла "Сан- Антонио" со счетом 103:111.