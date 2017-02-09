Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Кливленд" обыграл "Индиану" в матче НБА, Джеймс набрал 25 очков

Спорт
9 февраля, 5:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Действующий чемпион НБА одержал гостевую победу со счетом 132:117
Поделиться
Материал из 1 страницы
Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

© AP Photo/Phil Long

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" обыграл "Индиану" со счетом 132:117 в гостевом матче регулярного чемпионата, лидеры "Кливленда" Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг набрали 54 очка на двоих.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты "Кливленда" Ирвинг и Кайл Корвер, набравшие по 29 очков. В активе Джеймса 25 очков, 9 результативных передач и 6 подборов. У проигравших самым результативным стал Си Джей Майлз (23).

"Кливленд" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 34-ю победу в 51 матче. "Кливленд" прервал 7-матчевую серию побед "Индианы", которая идет на шестой строчке на Востоке, имея в активе 25 побед после 52 игр. В следующем матче 10 февраля "Кливленд" на выезде сыграет против "Оклахомы", 11 февраля "Индиана" также в гостях встретится с "Вашингтоном".

В параллельном матче "Филадельфия" дома проиграла "Сан- Антонио" со счетом 103:111.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
ABC: в США расследуют опасное сближение президентского борта с другим самолетом
3
СМИ: в Египте расследуют обвинения в обстреле Эйлата с территории АРЕ
4
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
5
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
6
ЦБ отозвал лицензию у красноярского АКБ "Енисей"
7
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Темы дня
Реклама