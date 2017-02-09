Бывшего центрового Чарльза Окли арестовали во время матча НБА в Нью-Йорке

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Бывший центровой клуба "Нью-Йорк Никс" Чарльз Окли был арестован на трибуне арены "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает газета New York Post.

Инцидент произошел в середине первой четверти матча "Нью-Йорка" против "Лос-Анджелес Клипперс". Сообщается, что 53-летний Окли сидел рядом с владельцем клуба Джеймсом Доланом, с которым их связывает давняя вражда. В один из моментов Окли встал со своего места и стал громко кричать и толкать Долана, после чего был задержан службой безопасности, которая попыталась вывести экс-спортсмена. Известный в прошлом тренер и действующий президент "Нью-Йорка" Фил Джексон пытался успокоить и остановить Окли.

Бывший баскетболист, рост которого составляет 203 см при весе 111 кг, сопротивлялся сотрудникам охраны. Прибывшие на место полицейские уложили Окли на пол арены и надели наручники. Отмечается, что во время задержания Окли выкрикивал фразу: "Я ничего не делал".

Пресс-служба клуба выступила с заявлением по поводу инцидента во время матча с "Клипперс". "Чарльз Окли присутствовал на сегодняшней игре и вел себя в высшей степени оскорбительно и неуместно. Он был задержан и в настоящее время арестован департаментом полиции Нью-Йорка. Он был великим игроком "Никс", мы надеемся, что в ближайшее время он получит необходимую помощь", - говорится в заявлении.

Окли был выбран "Кливлендом" под общим девятым номером на драфте 1985 года. Выступал за "Чикаго", "Нью-Йорк", "Торонто", "Вашингтон" и "Хьюстон", в среднем набирал 9,7 очка и делал 9,5 подбора. Всего в НБА он сыграл 1282 матча, набрал 12 417 очков и сделал 12 205 подборов. Большую часть карьеры провел в "Нью-Йорке", где выступал с 1988 по 1998 год. В середине 90-х Окли считался одним из лучших подбирающих НБА, в 1994 году он принял участие в Матче всех звезд лиги. В сезоне-2010/11 году работал на посту ассистента тренера клуба НБА "Шарлотт".

Журнал Sports Illustrated в сети микроблогов Twitter опубликовал видео инцидента.

Charles Oakley shoves Madison Square Garden security and is escorted out of the building in strange scene pic.twitter.com/lTphvnSzFV — Sports Illustrated (@SInow) 9 февраля 2017 г.