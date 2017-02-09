Гол Тэйвза в овертайме принес "Чикаго" победу над "Миннесотой" в матче НХЛ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Чикаго" в овертайме победил "Миннесоту" со счетом 4:3 в гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победную шайбу в овертайме забросил капитан гостей Джонатан Тэйвз и установил новый рекорд клуба.

В составе "Чикаго" отличились Райан Хартман (11-я минута), Ник Шмальтц (22), Рихард Паник (38) и Джонатан Тэйвз (64). У "Миннесоты" шайбы забросили Джаред Спарджон (22), Зак Паризе (28) и Эрик Хаула (57).

Для Тэйвза этот гол стал девятым в текущем чемпионате, который он забил в овертаймах. Капитан "Чикаго" установил новый рекорд клуба по количеству шайб в овертаймах в одном регулярном чемпионате, обойдя Патрика Шарпа и Мариана Госсу, которые забрасывали по восемь шайб в овертаймах в течение одного регулярного сезона.

Российский форвард "Чикаго" Артемий Панарин сыграл в матче 18 с половиной минут, успев нанести два броска и заработать показатель полезности "-1". Другой российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов провел на площадке 16 минут 23 секунды и отметился лишь шестью выигранными вбрасываниями.

Благодаря победе "Чикаго" поднялся на второе место в Западной конференции, набрав 71 очко в 55 матчах. "Миннесота" занимает первое место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 76 очков после 53 игр.

В следующем матче 10 февраля "Чикаго" на выезде встретится с "Виннипегом", в тот же день "Миннесота" дома сыграет против клуба "Тампа-Бэй".