Гол Тэйвза в овертайме принес "Чикаго" победу над "Миннесотой" в матче НХЛ

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Чикаго" в овертайме победил "Миннесоту" со счетом 4:3 в гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победную шайбу в овертайме забросил капитан гостей Джонатан Тэйвз и установил новый рекорд клуба.
В составе "Чикаго" отличились Райан Хартман (11-я минута), Ник Шмальтц (22), Рихард Паник (38) и Джонатан Тэйвз (64). У "Миннесоты" шайбы забросили Джаред Спарджон (22), Зак Паризе (28) и Эрик Хаула (57).
Для Тэйвза этот гол стал девятым в текущем чемпионате, который он забил в овертаймах. Капитан "Чикаго" установил новый рекорд клуба по количеству шайб в овертаймах в одном регулярном чемпионате, обойдя Патрика Шарпа и Мариана Госсу, которые забрасывали по восемь шайб в овертаймах в течение одного регулярного сезона.
Российский форвард "Чикаго" Артемий Панарин сыграл в матче 18 с половиной минут, успев нанести два броска и заработать показатель полезности "-1". Другой российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов провел на площадке 16 минут 23 секунды и отметился лишь шестью выигранными вбрасываниями.
Благодаря победе "Чикаго" поднялся на второе место в Западной конференции, набрав 71 очко в 55 матчах. "Миннесота" занимает первое место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 76 очков после 53 игр.
В следующем матче 10 февраля "Чикаго" на выезде встретится с "Виннипегом", в тот же день "Миннесота" дома сыграет против клуба "Тампа-Бэй".