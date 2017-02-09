Хоккеист "Питтсбурга" Малкин возобновил контактные тренировки

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин возобновил контактные тренировки и отправился с командой на выездные матчи. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Россиянин получил травму нижней части тела 24 января в матче против "Сент-Луиса" (0:3).
В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (22 шайбы + 32 передачи) очка в 47 матчах. На момент получения травмы Малкин занимал второе место в списке бомбардиров сезона в НХЛ.