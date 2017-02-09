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Хоккеист "Питтсбурга" Малкин возобновил контактные тренировки

Спорт
9 февраля, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Россиянин получил травму нижней части тела 24 января
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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Fred Vuich

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин возобновил контактные тренировки и отправился с командой на выездные матчи. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Россиянин получил травму нижней части тела 24 января в матче против "Сент-Луиса" (0:3).

В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (22 шайбы + 32 передачи) очка в 47 матчах. На момент получения травмы Малкин занимал второе место в списке бомбардиров сезона в НХЛ.

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