Хоккеист "Питтсбурга" Малкин возобновил контактные тренировки

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин возобновил контактные тренировки и отправился с командой на выездные матчи. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Россиянин получил травму нижней части тела 24 января в матче против "Сент-Луиса" (0:3).

В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (22 шайбы + 32 передачи) очка в 47 матчах. На момент получения травмы Малкин занимал второе место в списке бомбардиров сезона в НХЛ.