"Ростов" сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Футбольный клуб "Ростов" произведет некоторые кадровые изменения, а также сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам. Об этом ТАСС заявил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.
"Мы оптимизируем расходы и уменьшаем зарплаты управленческого аппарата клуба. В данном случае речь идет о десяти самых высокооплачиваемых руководителях. Мы считаем, что заработные платы, которые существовали в клубе, являются слишком высокими, и на эти позиции можно подобрать специалистов с более оптимальной заработной платой", - сказал он.
Собеседник ТАСС отметил, что изменения не коснутся игроков и тренерского штаба. "Права игроков и тренеров защищены контрактами, и мы ни один контракт по тренерском штабу - а это 10 человек, - ни по игрокам команды не пересмотрели в меньшую сторону, все эти контракты сохранились. Более того, мы несколько контрактов по нескольким футболистам пересмотрели в большую сторону, для того, чтобы сохранить этих игроков в команде. Мы в них заинтересованы", - заявил Гуськов.
По словам куратора клуба, новый генеральный директор ростовчан, на место Владимира Крупина, покинувшего пост 24 января, будет назначен до конца февраля.
"По новому генеральному директору сейчас ведутся переговоры и консультации, и до конца февраля он будет назначен. Каких-то кардинальных изменений по тренерскому штабу, по футболистам не предполагается. То, что касается менеджмента, бухгалтерии, некоторые кадровые изменения возможны. Цель всех этих изменений - стабилизировать финансовую ситуацию в клубе и вывести управление клуба на новый, более качественный уровень", - заявил он.