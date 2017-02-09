Стартовала продажа билетов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Продажа билетов на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане стартовала в четверг, ровно за год до начала соревнований. Об этом сообщается на сайте оргкомитета.
На первом этапе, который завершится 23 апреля, будут приниматься предзаказы на билеты только от жителей Южной Кореи. 8 мая пройдет лотерея, победители которой смогут приобрести заказанные билеты. Один человек имеет право купить не более 50 билетов. Иностранные болельщики для покупки должны связаться со своим Национальным олимпийским комитетом или авторизованным билетным агентством.
Онлайн-продажа для всех желающих приобрести билеты начнется 5 сентября. Минимальная стоимость билетов на соревнования по шорт-треку и фигурному катанию составит 150 000 вон (7 700 рублей). Самые дешевые билеты на церемонии открытия и закрытия стоят 220 000 вон (11 500 рублей).
Олимпийские игры пройдут в Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года.