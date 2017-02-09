Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стартовала продажа билетов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

Спорт
9 февраля, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
На первом этапе, который завершится 23 апреля, будут приниматься предзаказы на билеты только от жителей Южной Кореи
Поделиться
Материал из 1 страницы
Часы обратного отсчета до старта Олимпиады 2018 года

Часы обратного отсчета до старта Олимпиады 2018 года

© EPA/KIM HEE-CHUL

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Продажа билетов на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане стартовала в четверг, ровно за год до начала соревнований. Об этом сообщается на сайте оргкомитета.

На первом этапе, который завершится 23 апреля, будут приниматься предзаказы на билеты только от жителей Южной Кореи. 8 мая пройдет лотерея, победители которой смогут приобрести заказанные билеты. Один человек имеет право купить не более 50 билетов. Иностранные болельщики для покупки должны связаться со своим Национальным олимпийским комитетом или авторизованным билетным агентством.

Онлайн-продажа для всех желающих приобрести билеты начнется 5 сентября. Минимальная стоимость билетов на соревнования по шорт-треку и фигурному катанию составит 150 000 вон (7 700 рублей). Самые дешевые билеты на церемонии открытия и закрытия стоят 220 000 вон (11 500 рублей).

Олимпийские игры пройдут в Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
7
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Темы дня
Реклама