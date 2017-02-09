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Похороны известного советского футболиста Виктора Чанова пройдут в Киеве

Спорт
9 февраля, 10:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев
Старший брат бывшего голкипера киевского "Динамо" и сборной СССР отказался комментировать информацию, что на Виктора Чанова было совершено нападение
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Виктор Чанов

Виктор Чанов

© Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Похороны бывшего вратаря киевского "Динамо" и сборной СССР Виктора Чанова пройдут в Киеве. Об этом ТАСС сообщил брат бывшего футболиста Вячеслав Чанов, работающий старшим тренером вратарей тульского "Арсенала".

Бывший голкипер скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

"Похороны будут в Киеве, а когда точно, я пока сказать не могу. Я сейчас в Турции, но уже или сегодня, или завтра буду там", - сказал Вячеслав Чанов.

По информации издания "Спорт-Экспресс", 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение, в результате которого он получил черепно-мозговую травму. "До конца не знаю всего, поэтому не хочу чего-то придумывать. Знаю только, что беда случилась. И все", - прокомментировал Чанов-старший.

"Виктор стал вратарем благодаря мне"

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Вячеслав Чанов также был вратарем - он выступал за донецкий "Шахтер", московское "Торпедо", бакинский "Нефтчи" и московский ЦСКА, в котором затем долгое время работал тренером. Голкипером был и отец братьев Виктор Чанов, выступавший за ЦДСА и "Шахтер" (Сталино).

"Младший брат, которого я на своих руках воспитывал. Он стал вратарем только потому, что у него есть старший брат. Всю жизнь вместе, ближе не бывало", - сказал Вячеслав Чанов.

"Великолепный вратарь, отличный человек, хороший семьянин. Замечательный брат, сын - все только в лучших тонах. Он лучший, он брат. С моей стороны это не будет похвальбой - любой вам скажет, каким он был человеком", - добавил Чанов-старший.

В составе киевского "Динамо" (1982-1990) Виктор Чанов стал трехкратным чемпионом СССР (1985, 1986, 1990), победителем Кубка обладателей кубков (1986) и четырежды завоевывал обладателем Кубок СССР (1982, 1985, 1987, 1990). В 1986 году был награжден призом "Вратарь года" в СССР.

Чанов завершил игровую карьеру в 1995 году в киевском "ЦСКА-Борисфене". С 2006 по 2007 год был тренером вратарей в киевском "Динамо". С конца 1990-х работал на руководящих постах в компании, которая, в частности, занималась металлопрокатом.

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