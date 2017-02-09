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Коскинен сыграет в воротах финнов в матче против сборной России по хоккею

Спорт
9 февраля, 10:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Голкипер выступает за СКА и является одним из пяти представителей Континентальной хоккейной лиги в составе сборной Финляндии на третьем этапе Евротура
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Микко Коскинен

Микко Коскинен

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Микко Коскинен займет место в воротах команды Финляндии в вынесенном матче третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр - против сборной России в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Финской хоккейной ассоциации.

Коскинен выступает за СКА и является одним из пяти представителей Континентальной хоккейной лиги в составе сборной Финляндии.

"Если ничего экстраординарного не произойдет, Коскинен сыграет против команды России", - сообщили в пресс-службе.

Еще одним голкипером финнов на турнире будет Юха Метсола из "Амура".

Матч Россия - Финляндия пройдет в четверг на льду СК "Юбилейный", начало встречи в 19:30 мск.

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